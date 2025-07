«Lilo & Stitch» se une a la lista de películas más taquilleras de la historia; recauda más de mil millones de dólares

EFE.- «Lilo & Stitch» superó los mil millones de dólares en la taquilla mundial, un hito que sólo han logrado 58 películas en la historia, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

Además, los mil un millón de dólares recaudados desde su estreno, el pasado mes de mayo, la sitúan como la segunda más taquillera de 2025, solamente por detrás de la cinta de animación china «Ne Zha 2«, que encabeza el listado anual con un mil 889 millones —la mayoría— un mil 862 millones, en su país de origen.

«Lilo & Stitch«, de Disney, consiguió 416 mil dos millones de dólares en las salas estadounidenses y 584 mil ocho millones en el resto del mundo —con 23 millones en España—, apuntó este viernes la empresa en un comunicado.

El live action es un remake de la cinta de animación estrenada en 2002 y también contó con elementos de las secuelas televisivas.

Cuenta la historia de una niña hawaiana solitaria (Lilo) y un alienígena fugitivo (Stitch) quien la ayuda a reconstruir su familia «rota».

La película está dirigida por Dean Fleischer Camp, con un guion de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes.

El éxito de taquilla de la película reavivó el interés por la saga e impulsó a la audiencia del clásico animado original y de contenidos relacionados en la plataforma de streaming Disney+, que ya acumulan más de 640 millones de horas de visualizaciones a nivel mundial.

Con los datos de taquilla se situó en el puesto 58 de las cintas más taquilleras de la historia en un listado que encabezan «Avatar» (2009), con dos mil 923 millones de dólares; «Avengers: Endgame» (2019), con dos mil 799 millones y «Avatar: The Way of Water» (2022), con dos mil 320 millones.

