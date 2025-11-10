Latin Grammy reconoce a Pandora por su excelencia musical

La Academia Latina de la Grabación otorgó un reconocimiento especial al grupo Pandora.

En una ceremonia exclusiva, entregó a Isabel Lascurain, Mayte Lascurain y Fernanda Meade el Premio a la Excelencia Musical, que se otorga a aquellos intérpretes que la organización considera que “han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades”.

Al conocer la noticia, las cantantes se describieron como incansables luchadoras dentro de la industria artística, en la que llevan 40 años de trayectoria.

Qué lindo que hoy nos voltean a ver con este reconocimiento tan bonito”, refirió Fernanda.

La Academia Latina de la Grabación afirmó que Pandora transformó el pop latino con “Cómo Te Va Mi Amor” y desde entonces su música ha sido sinónimo de romanticismo.

Destacó que a lo largo de su carrera el grupo ha colaborado con leyendas de la música como Armando Manzanero, Frank Sinatra, Julie Andrews y Luis Miguel.

Tras recibir el reconocimiento, Isabel, Mayte y Fernanda coincidieron en que la ceremonia del Latin Grammy fue “preciosa”.

Otros artistas que recibieron el Premio a la Excelencia Musical fueron:

Susana Baca

Enrique Bunbury

Ivan Lins

Olga Tañón

Con información de López-Dóriga Digital