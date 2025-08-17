«Las mujeres ya no lloran»: Shakira factura 215 millones de dólares en su gira

EFE.- La cantante colombianalogró, al promediar agosto, la gira latina más grande de 2025 con «Las mujeres ya no lloran World Tour», tras brindar 22 conciertos con todas las entradas vendidas en Norteamérica, según divulgó este lunes Sony Music Latin.

La gira mundial inició en febrero por Latinoamérica y siguió en mayo por Norteamérica, regiones en las que vendió 2.5 millones de entradas y recaudó 215 millones de dólares hasta el momento, indicó en un comunicado.

El sello discográfico agregó que Shakira ocupa el segundo puesto en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, en el que figuró sólo por detrás de la banda británica Coldplay, lo que posicionó su gira como la más grande en la categoría latina.

En su primera serie de conciertos por estadios, la autora de «Hips don’t lie» colgó el cartel de «sold out» en los 22 conciertos de Estados Unidos y Canadá, que incluían noches consecutivas en grandes ciudades como Los Ángeles o Miami, y a los que han asistido unas 700 mil personas.

El más reciente concierto fue el pasado viernes 8 de agosto en la pequeña ciudad de Fresno, en el corazón de la agricultura de California, y pese a ser una cita que anunció a última hora, también llenó de fans emocionados el estadio Valley Children.

«Nunca, nunca pensé que podríamos agotar entradas en toda una gira por los estadios de Estados Unidos, y ustedes hicieron esto posible», dijo la cantante, quien agradeció a los asistentes por «un sueño hecho realidad», según publicaron medios locales.

Shakira comenzará este lunes en Tijuana, México, la segunda parte de su gira, que suma más de 30 conciertos en nueve países de Latinoamérica y que se alargará hasta el 9 de diciembre, cuando concluirá en el Estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires, Argentina.