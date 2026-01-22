Lanzan los precios para conciertos de BTS en México: las Army deberán pagar hasta casi 18 mil pesos

Este jueves fueron revelados los precios de los boletos para los conciertos de BTS en México después de la exigencia de las Army para que haya transparencia en la venta y mapa de los eventos.

Las Army que asistirán a las tres fechas confirmadas en el Estadio GNP Seguros deberán pagar desde mil 767 pesos hasta 17 mil 782 pesos debido a la distribución de secciones, de acuerdo con el mapa publicado por Ticketmaster.

Cabe recordar que la preventa con la membresía Weverse estaba previamente programada para este jueves para las fechas del 7 y 9 de mayo, mientras que para la del 10 sería el viernes 23 de enero y la venta general para el sábado 24 de enero.

Sin embargo, debido a que los precios fueron revelados un día antes de la venta, las fechas han quedado de la siguiente forma: conciertos del 7 y 9 de mayo, viernes 23 de enero a las 9:00 de la mañana, para el 10 de mayo será el mismo día, pero a partir de las 12:00 de la tarde y la general no fue modificada.

De acuerdo con los precios publicados por la promotora de Ocesa estos van desde el más bajo hasta el más alto a causa de los paquetes VIP que tendrá BTS el cual tiene un precio de 17 mil 782 pesos con cargos por servicio y este aparentemente sólo incluirá un lugar reservado en el área de platino A, un gafete conmemorativo, mercancía oficial y acceso anticipado.

Por otro lado, a diferencia de otros eventos realizados en el Estadio, esta ocasión no se contará con un acceso general porque el escenario que BTS traerá al país como parte de su gira «Arirang» es de un ángulo de 360° por lo que se espera que todos los asistentes tengan la oportunidad de tener una buena vista.

Los demás precios, para las gradas, que van desde el verde hasta el naranja C tendrán un costo de entre dos mil pesos y cinco mil pesos.

BTS volverá a la música —tras haber concluido su servicio militar— el próximo 20 de marzo con un álbum completo que estará compuesto de 14 canciones y que lleva por título el mismo nombre que la gira: «Arirang«.

¿Cuál es el mapa para BTS en México?

El grupo traerá consigo un escenario en un ángulo de 360° lo que incluirá cuatro pasarelas que estarán aproximadas a las primeras filas de la sección platino A, de acuerdo con el mapa ilustrativo de Ticketmaster para las tres fechas únicamente en CDMX.

Aunque los precios con cargos por servicio ya han sido publicados, la promotora no esclareció si la zona que se encuentra calificada como platino A, es la única que será acreditada dentro de los paquetes VIP, de los cuales se desconoce de manera oficial lo que incluirá.

De acuerdo con los precios, el que podría seguir luego del que será el acceso con paquete exclusivo corresponde al rango de 13 mil 330 pesos (con cargos) y este podría corresponder al área de platino B que se encuentra también en la pista y justo después de la A.

Ocesa limitó sus comentarios en redes sociales por lo que las dudas respecto a los rangos y paquetes no han podido ser atendidas.

En ese sentido, también ha crecido la incertidumbre sobre cuánto será el porcentaje de boletos que se liberarán para cada venta porque únicamente habrá dos: con la membresía y la general.

Con información de Latin Us