Lady Gaga revela video grabado en Xochimilco y dirigido por Tim Burton

La cantante Lady Gaga difundió este miércoles su video musical que grabó hace unos meses en la conocida como “Isla de las muñecas” en Xochimilco, Ciudad de México.

Con el estilo gótico y de suspenso, propio de Tim Burton, Lady Gaga aparece vestida como una muñeca zombie durante su video musical “The Dead Dance», compuesto para la serie «Merlina», que este miércoles también estrenó su segunda parte.

A lo largo de las escenas aparecen los rostros de las muñecas de la isla y después con animación digital comienzan a bailar; además, algunos pasos logran tener similitud con el baile de «Merlina».