Lady Gaga revela video grabado en Xochimilco y dirigido por Tim Burton

Créditos: YouTube, Lady Gaga
jueves, septiembre 4, 2025

La artista acudió hace unas semanas a la capital del país para hacer las grabaciones en la «Isla de las muñecas», un lugar rodeado de leyendas y suspenso

La cantante Lady Gaga difundió este miércoles su video musical que grabó hace unos meses en la conocida como “Isla de las muñecas” en Xochimilco, Ciudad de México.

Con el estilo gótico y de suspenso, propio de Tim Burton, Lady Gaga aparece vestida como una muñeca zombie durante su video musical “The Dead Dance», compuesto para la serie «Merlina», que este miércoles también estrenó su segunda parte.

A lo largo de las escenas aparecen los rostros de las muñecas de la isla y después con animación digital comienzan a bailar; además, algunos pasos logran tener similitud con el baile de «Merlina».

La isla de las muñecas es un atractivo turístico de Xochimilco, al que normalmente se puede llegar a través de una trajinera y está envuelta de leyendas de miedo. 

Al interior de toda la isla se encuentran muñecas de plástico colgadas de maderas y tiradas en el suelo, lo que provoca un ambiente de suspenso.

En julio pasado, usuarios en redes y medios publicaron que la artista y el director se encontraban en la capital del país.

De acuerdo con las publicaciones, ambos famosos grabaron durante un fin de semana y fueron recibidos por funcionarios de la alcaldía.

Con información de Latinus

