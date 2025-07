“La batalla final es inminente”: el capítulo final de Stranger Things está listo

El capítulo final se ambientará en el otoño boreal de 1987, cerca del aniversario de la desaparición de Will, que traerá una amenaza conocida y horrorosa.

Múltiples portales se han abierto en el pueblo de Hawkins y ante el miedo, el Gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena mientras se intensifica la búsqueda de Once.

La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.”

Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things se ha convertido en una de las series más populares de Netflix.

Su fama ha sido tal que derivó en la obra de teatro Stranger Things: the first shadow; en una serie animada, una colección de libros y la experiencia inmersiva Stranger Things: the experience.

También se instauró el 6 de noviembre como el Día de Stranger Things, en conmemoración de la fecha de desaparición de Will Byers.

¿Cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things?

El capítulo final de Stranger Things se estrenará en Netflix dividido en tres fechas:

Volumen 1, el 26 de noviembre

Volumen 2, el 25 de diciembre

Episodio final, el 31 de diciembre

Cada volumen estará disponible a las 19:00 h, tiempo del centro de México.

Con información de López-Dóriga Digital