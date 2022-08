La Arrolladora, cantó con entrega y pasión en la FENAPO

La banda agradeció a los potosinos por estar siempre fieles a su trabajo musical.

Con más de dos horas de concierto, demostraron su liderazgo a nivel internacional.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, dejó sentir todo su poder sinaloense en el escenario del Teatro del Pueblo e hizo vibrar a más de 70 mil fans y espectadores presentes en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) en su edición 2022.

Con más de 40 años de trayectoria musical, La Arrolladora arrancó su concierto con el tema “Cómo olvidarte” y luego un popurrí de sus temas preferidos, que fue coreado por miles de visitantes reunidos en la plataforma del Teatro del Pueblo.

“Baila pa’ acá” y “Cuéntame”, dos de sus grandes temas, también estuvieron entre los éxitos que cantaron ante miles de asistentes y fans de San Luis Potosí y visitantes de otras entidades del país, canciones que han sido del agrado de su público.

Su vocalista principal en la banda, Juan Carlos Mauleon, fue quien dio la bienvenida a los miles de seguidores de La Arrolladora y agradeció la presencia del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, así como de su esposa Ruth González Silva, presidenta honorífica de la Junta Directiva del Sistema Estatal del DIF.

“Gracias San Luis Potosí por estar aquí acompañándonos, por estar siempre presentes con nuestro trabajo y de aquí para adelante, a cantar toda la noche”, adelantó.

Más tarde, sorprendieron con dos grandes temas: “Llamada de mi ex” y “Siempre me sorprendes”.

La talentosa cantante sinaloense Grace Guillén, fue quien abrió el concierto de La Arrolladora, demostrando su talento musical con el regional mexicano y dejó ejemplo de su capacidad artística en el escenario del Teatro del Pueblo.

La banda, líder en su ramo, se ha mantenido en la cima, gracias al mando y buen tino de Don René Camacho y al trabajo de todo su grupo, integrado por Esaúl García Morales, Jan Carlos Mauleon Hernández, Gregorio Corona Flores, Juan Francisco Osuna Arámburo, Marco Antonio Osuna, Marco Antonio Ramírez, Omar Alonso Nieves, Julio Emmanuel Herrera, Alejandro Herrera, Erick Alberto Iturralde, Miguel René Hernández, Ángel Daniel Cruz, Norberto Cordero, Salvador Arzate, Ricardo Camacho, Candelario Urias y, Víctor Manuel Castillo.

Sin duda, La Arrolladora Banda El Limón dejó en claro su liderazgo ante más de 70 mil asistentes, que salieron satisfechos con el concierto brindado por el grupo de talentosos músicos mexicanos.

Entre los temas que interpretó La Arrolladora destacan “El final de nuestra historia”, “Y que quede claro”, “Ya no te buscaré”, “Entre beso y beso”, Ya te perdí la fe”, “El ruido de tus zapatos”, “Ahora que me acuerdo”, “Si tu amor no vuelve”, “Así fue”, “Si yo te contara” y muchos otros más, durante dos horas y media de concierto en el gran escenario del Teatro del Pueblo.

Con la actuación de La Arrolladora, comienza la cuenta regresiva para los últimos cinco días de feria, donde se espera un cierre espectacular, tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque, con artistas de talla internacional como Alejandro Fernández, Emanuel, Julion Álvarez, Gerardo Ortíz, Los Cardenales de Nuevo León, Los Kumbia Kings, Vagón Chicano, Legítimo y muchos otros más.

Además, en agenda hay eventos deportivos, ecuestres y artísticos como la Feria Mundial del Caballo, el Festival Ecuestre Medieval, la Etapa San Luis de la Tour de Francia, dos corridas de toros, una el jueves 25 con Fermín Espinosa, Octavio García “El Payo” y Diego Silvetti, con ganadería de 6 J. Bernaldo; y, el viernes 26 con Fauro Aloy y los forcados potosinos, Arturo Macías “El Cejas”, Ernesto Javier “Calitas” y Sergio Flores, con astados 7 Marrón.

