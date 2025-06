Kendrick Lamar llega a México con su ‘Grand National Tour’

El rapero estadounidense Kendrick Lamar expande su gira ‘Grand National Tour’ por el mundo y recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, incluido México, acompañado por el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso como teloneros.

El dúo argentino anunció este viernes que lo acompañará en los cinco espectáculos previstos en Latinoamérica: el 23 de septiembre en la Ciudad de México, el 27 de septiembre en Bogotá, el 30 de septiembre en São Paulo, el 4 de octubre en Buenos Aires y el 7 de octubre en Santiago de Chile.

La visita de Lamar por estos cinco países completará un espectáculo por el mundo que, tras despedirse de los escenarios de EE.UU., visitará también Europa, con paradas en el Reino Unido, Portugal, España, Italia, Alemania o Polonia; y Australia.

Ca7riel y Paco Amoroso se popularizaron en EE.UU. tras un concierto a finales del año pasado en el ‘Tiny Desk Concert’ de la NPR, la radio pública estadounidense, además de su aparición en la pasada edición en el Festival Coachella, donde interpretaron éxitos como ‘Mi Diosa’ o ‘Baby Gangsta’.

Aunque su momento más destacado en el festival de música más grande de EE.UU. fue cuando cantaron ‘Dumbai’ y ‘La que puede, puede’ al ritmo del compositor venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles (L.A. Phill,).

Lamar, por su parte, todavía arrastra su ‘momentum’ de la 67º edición de los premios Grammy, donde se impuso con su tema ‘Not Like Us‘ en dos de las categorías reinas: grabación del año y canción del año, que se sumaron a mejor actuación de rap, mejor canción de rap y mejor video musical.

Con información de EFE