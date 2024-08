Katy Perry recibirá el premio ‘Video Vanguard’ en la gala MTV

La cantante estadounidense Katy Perry recibirá el Premio ‘Video Vanguard’, un reconocimiento a su trayectoria artística, en la gala de los premios MTV a los Videos Musicales 2024 que se celebrará en el UBS Arena de Nueva York el próximo 11 de septiembre, en la que también actuará.

Según ha anunciado la organización, la ganadora de cinco premios MTV regresa a esta gala, en la que debutó en 2007, tras su actuación en 2017, cuando también fue su presentadora. Además, en 2011 la cantante triunfó en tres categorías, entre ellas Mejor Colaboración y Video del año.

