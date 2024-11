Katy Perry: “Mi hija es la razón por la que voy a votar por Kamala Harris”

La cantante estadounidense Katy Perry aseguró este lunes en un mitin de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, que su hija es la razón por la que el martes votará por ella.

Katy Perry, casada con el actor Orlando Bloom desde 2016, señaló que conoce a Harris desde los tiempos en los que esta era senadora por California.

Horas antes, en X, la autora de éxitos como ‘Firework’ había anunciado su apoyo a la vicepresidenta y había animado a sus seguidores a votar por ella y no por el exmandatario republicano Donald Trump.

Pensilvania es el más importante de los siete estados que determinarán el resultado de los comicios. Otorga 19 de los 270 compromisarios del Colegio Electoral que los dos candidatos necesitan para lograr la victoria.

This is @KamalaHarris. She’s gonna be… well… We’re the only ones who can finish this sentence 🗳️🇺🇸 VOTE! pic.twitter.com/zrEcSH1fah

— KATY PERRY (@katyperry) November 4, 2024