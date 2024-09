Katy Perry cierra con broche de oro el día de las mujeres del Rock in Río

Katy Perry envolvió nuevamente a un público brasileño que la adora, en el concierto que ofreció al cierre de la quinta jornada de Rock in Río, un festival que la cantante estadounidense conoce bien y en el que puso a bailar a toda la platea.

Como una de las cabezas de lista este año, el de la artista era el espectáculo más esperado en el día dedicado a las mujeres en la ‘Ciudad del rock’ y el escenario perfecto para que la diva del pop presentara al público su nuevo álbum, ‘143’, lanzado en las plataformas este viernes.

‘Woman’s World‘, ‘Lifetimes‘ y ‘I’m his, he’s mine‘, los sencillos del álbum que fueron presentados este año con antelación, estuvieron en el repertorio de la artista de 37 años, en un recital en el que el plato fuerte estuvo a cargo de sus mayores éxitos y en el que hasta una aficionada hizo parte de uno de sus bailes invitada por la artista.

Con un público que la abrazó en un diálogo permanente hasta el final en el ‘Palco Mundo‘, el principal escenario del festival, la que es conocida como ‘la reina del camp‘ brindó un espectáculo de lujo, en medio de coreografías animadas por bailarines y potentes juegos de luz.

La diva hizo su aparición en el escenario colgada bajo una inmensa mariposa cantando ‘Womans’s world‘, una firma de la artista que acostumbra mezclar música y mucha espectacularidad en sus presentaciones.

En su tercera participación en la historia del festival, en Río de Janeiro, Katy Perry llenó de fervor a sus aficionados al entonar éxitos de siempre como ‘I Kissed a Girl’, ‘Dark horse’, ‘Teenage Dream‘ y Firework.

En el ‘Palco Sunset‘, el segundo más importante en la ‘Ciudad del Rock‘, el cierre estuvo a cargo de la brasileña Iza, en un concierto en el que ‘Dona de mim‘, ‘Pesadao’, ‘Meu Talismao‘ y ‘Brisa‘, fueron dinamita entre el público.

Pese a tener ocho meses de embarazo, la artista saltó y bailó con su gigantesca barriga al aire, en un espectáculo aplaudido hasta el final y en el que lanzó temas como ‘Droga‘ y ‘Mó paz‘, que reflejaron la esencia pop que la caracteriza.

Dos grandes de los ochenta y la ‘Bichota‘

Cyndi Lauper y Gloria Gaynor pusieron el tono ochentero en su debut en Rock in Río, en donde deleitaron a toda una generación que revivió lo mejor del pop y el disco en la ‘Ciudad del rock’.

Clásicos como ‘Time after time’,’True colors‘, ‘Killing me softly with his song‘ y ‘I will survive‘ fueron el deleite de los espectadores en la quinta jornada de conciertos del festival.

La energía de la noche explotó con Karol-G, conocida popularmente como ‘la bichota‘, quien elevó hasta el máximo clímax al público de Rock in Río al ritmo de éxitos como ‘Amargura’, ‘Contigo’ y ‘Tusa’.

La colombiana conquistó a los brasileños con una fiesta de reguetón, que también incluyó mezclas con pop urbano, ritmos afro, el famoso funk carioca y electrónica, y que tuvo su cúspide cuando en el escenario fue acompañada por la drag queen brasileña Pabllo Vittar, la francesa Yselt y la cantante iraní Sevdaliza, coautoras de ‘Alabí‘.

En la jornada, unos 100 mil espectadores, en su mayoría jóvenes y del colectivo LGTBI, disfrutaron de los diferentes conciertos ofrecidos desde la tarde del viernes hasta la madrugada del sábado en la ‘Ciudad del Rock‘.

Desde su histórico debut en enero de 1985 más de 12,7 millones de personas han asistido a alguna de las 24 ediciones de Rock in Río, de las cuales diez se han realizado en la ciudad que lo vio nacer y el resto en Lisboa, Madrid y Las Vegas.

Con información de EFE, por María Angélica Troncoso