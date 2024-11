Katy Perry anuncia nueva fecha en la CDMX para su gira ‘The Lifetimes Tour’

Katy Perry anunció a través de sus redes sociales que abrirá una nueva fecha de su gira ‘The Lifetimes Tour’ en la Arena Ciudad de México, para el próximo 26 de abril.

Los boletos estarán disponibles en el sitio web de Superboletos a partir de este sábado 16 de noviembre. Los precios de las entradas varían entre los 850 pesos hasta los 7 mil 180 pesos.

El calendario de conciertos de Katy Perry es el siguiente:

25 de abril de 2025 – Arena Ciudad de México

26 de abril de 2025 -Arena Ciudad de México (Nueva fecha)

28 de abril de 2025 – Arena Monterrey

1 de mayo de 2025 – Arena Guadalajara

!Olé Mexico City! The first show is sold out, and a new date is added for April 26. On sale now! https://t.co/VoZK5zdbbA pic.twitter.com/CnQDI5vE8B

— KATY PERRY (@katyperry) November 16, 2024