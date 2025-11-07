Kanye West anuncia su regreso a México con presentación en la Plaza de Toros

El rapero y exesposo de Kim Kardashian, Kanye West, ha anunciado su única fecha para presentarse en el país bajo el nombre de «Ye Live in Mexico».

Su concierto se llevará a cabo el próximo 30 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros «La México».

De acuerdo con el anuncio, sus fanáticos deberán registrarse en un link para poder tener acceso a la venta de boletos; los usuarios recibirán un correo de confirmación, aunque reportan, el sitio presentó una saturación ante los múltiples intentos por ingresar. Su concierto exclusivo para México ocurre 10 años después de su primer Palacio de los Deportes en 2008, el también conocido como «Ye» debutó en la música en 2004 y, desde entonces, ha lanzado éxitos como «Ghost Town» y «Stronger».

Estuvo casado con una de las hermanas Kardashian, Kim, desde 2014 hasta 2022, un matrimonio tormentoso, según las declaraciones de ambos, con quien comparte una hija de nombre North West.

Sin embargo, su carrera se ha visto involucrada por una serie de escándalos políticos y personales que lo han orillado a lo que algunos de sus fanáticos y como, en alguna ocasión, la mayor de la familia Kardashian expresó —en uno de sus episodios del reality—»a ser alguien completamente diferente».

Uno de lo más criticados en redes sociales ocurrió cuando asistió a la alfombra roja de los Grammy del presente año, en la que, su actual pareja Bianca Censori posó junto con él «completamente desnuda» con ayuda de un efecto visual que provocaba la vestimenta que portaba.

Asimismo, cuando se interesó en la política estadounidense, cuando en 2020 presentó su candidatura por la presidencia, la cual perdió.

Hasta el momento se desconocen los detalles de lo que llamó «Única presentación para México».

Con información de Latinus