Kalimba niega acusaciones de agresión sexual; denunciará difamación

Kalimba rechazó los señalamientos en su contra por agresión sexual y advirtió que emprenderá acciones legales por difamación.

El cantante fue denunciado públicamente por la también intérprete Melissa Galindo de haberla agredido sexualmente.

Mediante sus redes sociales Galindo acusó a Kalimba de haberle hecho tocamientos en los senos y área genital, además de proponerle un encuentro sexual.

Me agarró la rodilla… de pronto sentí que algo tocó mi vagina. O sea, su mano la recorrió hacia mi vagina… La neta entré en shock, me cerré y no dije nada porque dije ‘capaz que fue sin querer’”, narró sobre la primera agresión, supuestamente ocurrida hace tres años.