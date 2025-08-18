JEFES DE JEFES HACEN VIBRAR A LA FENAPO

* Éxito sin límites con la presentación de Los Tigres del Norte en El Foro.

Con un lleno espectacular y un ambiente netamente familiar, Los Tigres del Norte dieron un zarpazo musical este domingo en El Foro de la Feria Nacional Potosina 2025, con el acordeón, bajo sexto y las voces que el público reconoce y canta desde hace más de cinco décadas.

Con esta y otras presentaciones estelares, la edición 2025 se ha disfrutado sin límites, ofreciendo acceso gratuito, producciones de primer nivel y espectáculos para todas las edades, que reafirman el carácter incluyente y vibrante del evento más importante de San Luis Potosí.

El repertorio inició con “Mi Buena Suerte”, “Directo al Corazón” y “Aquí Mando Yo”, para continuar con un recorrido por grandes clásicos como “La Reina del Sur”, “La Puerta Negra”, “Jefe de Jefes”, “Golpes en el Corazón”, “La Mesa del Rincón” y “Ni Parientes Somos”, entre otros temas que hicieron corear al público.

Con un sonido impecable y portando sus tradicionales tamaulipecas, la legendaria agrupación entrelazó nostalgia y energía, elevando el ánimo de sus fanáticos. A pesar de la multitud, el tránsito fue fluido, lo que permitió que miles de asistentes disfrutaran con seguridad y orden de uno de los conciertos más esperados de esta edición.