James Gunn dirigirá ‘Superman: Legacy’, que se estrenará en 2025

El cineasta estadounidense James Gunn será el director del filme ‘Superman: Legacy‘, que tiene previsto su estreno en 2025, informó Warner Bros. Picturespor medio de un comunicado.

En enero, Gunn había anunciado que se encontraba trabajando en el guion de la película dedicada al popular superhéroe como parte del proyecto ‘Gods and Monsters‘ con el que DC Studios pretende reiniciar el universo de DC Comics.

Se ha revelado también que el codirector de los estudios Peter Safran, será el productor del proyecto que tiene como fecha de estreno el 11 de julio de 2025.

“Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha se echó a llorar. Le pregunté por qué y me dijo: ‘Amigo, es el cumpleaños de papá’. No me había dado cuenta”, publicó Gunn, codirector de DC Studios, en su cuenta de Twitter.

Según el comunicado, ‘Superman: Legacy‘ mostrará el viaje que emprenderá el superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, y sus intentos por reconciliar su herencia kriptoniana con su formación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas.

“Es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo americano, guiado por la bondad humana en un mundo que ve la bondad como algo anticuado”, añade el escrito.

La producción es parte de la primera etapa del proyecto ‘Gods and Monters‘ que también comprenderá títulos como ‘Paradise Lost’, una precuela de la mujer maravilla, o la película de Batman ‘The Brave and the Bold’.

El desarrollo de estas producciones responde al interés de los estudios de unificar y conectar de “manera coherente” a los personajes y las historias que forman parte del universo ficticio de los superhéroes de DC Comics.

Gunn y Safran asumieron las riendas de DC Studios en octubre de 2022 y antes del nombramiento el director había trabajado para Marvel con los filmes de ‘Guardians of the Galaxy’.

Con información de EFE

Share this: Twitter

Facebook