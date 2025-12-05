«Gasta el dinero que tiene y también el que no»: Rosalía regresa a México con su «Lux World Tour» en 2026

EFE.- La artista catalana Rosalía anunció este jueves las fechas de su próxima gira internacional para presentar su cuarto disco, ‘’Lux», en la que incluyó a distintas ciudades de México como destino.

El paso de «La Rosalía» por el país arrancará el 15 de agosto de 2026 en Guadalajara para continuar en Monterrey y concluir con dos fechas en la CDMX.

Según precisó la promotora de eventos masivos, Ocesa, Ciudad de México, recibirá a la intérprete de ‘’La Perla’’ el 24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, mientras que en Guadalajara estará presentándose en la Arena VFG el día 15 y en la capital de Nuevo León en la Arena de Monterrey el 19 del mismo mes.

Además, informó que para los clientes del Banco Banamex la preventa estará disponible el próximo 10 de diciembre, y un día después se hará la venta general, las entradas se podrán adquirir en taquillas o a través de la plataforma web de la boltera.

La promotora detalló que en Norteamérica y Latinoamérica, la gira ofrecerá “una variedad de diferentes paquetes y experiencias VIP para que los fans lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel”.

“Los paquetes varían, pero incluyen boletos premium, acceso al lounge VIP previo al show, un paquete exclusivo de mercancía, entrada anticipada y más”, agregó la promotora de eventos.

La noticia de la gira, que comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, es de las más esperadas de 2026 luego de que la cantautora española publicara ‘’Lux’’, producido por Live Nation, el 7 de noviembre de este año y se convirtiera en el disco más escuchado de una artista de habla hispana en la plataforma de Spotify.

Con este tour la compositora inaugurará su presentación más ambiciosa en solitario sobre los escenarios, ya que contará con una serie de 42 conciertos en arenas de 17 distintos países para interpretar su cuarto disco, considerado un éxito para medios veteranos en la música como «Rolling Stone», que lo destacó como uno de los mejores del año.

La última vez que Rosalía estuvo en México fue en 2023, cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la capital mexicana con el «Motomami World Tour», cuando la ahora presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno.

Tres años má starde, la artista, de 33 años de edad, regresa con ‘’Lux’’, un proyecto musical que reúne talentos de la talla de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Orquesta Sinfónica de Londres y hasta la Escolania de Montserrat y Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Con información de Latin Us