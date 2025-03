Ganadores de los premios Óscar 2025

La noche de este domingo se celebra la 97 edición de los Óscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Aquí la lista de ganadores:

Mejor actor de reparto-Kieran Culkin por ‘A Real Pain’.

Mejor película animada-‘Flow’.

Mejor corto animado-Shirin Sohani y Hossein Molayemi por ‘In the Shadow of the Cypress’

Mejor vestuario-Paul Tazewell por ‘Wicked’.

Mejor guion original-Sean Baker por ‘Anora’.

Mejor guion adaptado-Peter Straughan por ‘Cónclave’.

Mejor maquillaje y peinado-‘La Sustancia’.

Mejor montaje-Sean Baker por ‘Anora’.

Mejor actriz de reparto-Zoe Saldaña por ‘Emilia Pérez’.

Mejor diseño de producción-Nathan Crowley y Lee Sandales por ‘Wicked’.

Mejor canción original-Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard por ‘El Mal’ de ‘Emilia Pérez’.

Mejor corto documental-‘The Only Girl in the Orchestra’.

Mejor largometraje documental-Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham por ‘No Other Land’.

Mejor sonido-Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Dough Hemphill por ‘Dune: Part Two’

Mejores efectos especiales-Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer por ‘Dune: Part Two’.

Mejor cinematografía-Lol Crawley por ‘The Brutalist’

Mejor película internacional-‘Ainda Estou Aqui’ (I’m Still Here’), de Walter Salles (Brasil).

Mejor banda sonora-Daniel Blumberg por ‘The Brutalist’.

Mejor actor-Adrien Brody, por ‘The Brutalist’.

Mejor director-Sean Baker, por ‘Anora’.

Mejor actriz-Mikey Madison, por ‘Anora’.

Mejor película-‘Anora’.

