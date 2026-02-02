“Fuera, ICE”: Bad Bunny pide unidad en EU al recibir el premio de mejor álbum de música urbana

El puertoriqueño Bad Bunny se alzó este domingo con el premio de mejor álbum de música urbana con «Debí Tirar Más Fotos» en la ceremonia 68 de los Grammy.

En su discurso, «El conejo malo» hizo un llamado a la unidad en medio del caos tras las redadas migratorias y pidió a la gente «no contaminarse» con el odio.

«Fuera, ICE (…) no somos salvajes, no somos animales, no somos extraños, somos humanos y somos americanos», señaló mientras la audiencia aplaudió y se levantó de sus asientos.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio «solo genera más odio».

«Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden», concluyó.

La 68 edición de estos galardones está marcada por la escala de poder que encabezan los tres favoritos: por un lado, el rapero californiano Kendrick Lamar lidera la lista con un total de nueve nominaciones, incluyendo las categorías reinas, por su álbum «GNX».

Le sigue Lady Gaga con siete candidaturas, marcando su regreso triunfal a la «era oscura» con su proyecto «Mayhem».

Mientras, el puertorriqueño Bad Bunny acumula seis menciones y hace historia, al ser el primer artista que compite en las tres categorías principales (álbum, canción y grabación del año) con un proyecto íntegramente en español, por «Debí Tirar Más Fotos».

Con información de Latin Us