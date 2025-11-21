21.7 C
Fátima Bosch hace historia y se convierte en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo

viernes, noviembre 21, 2025

La tabasqueña fue elegida la mujer más hermosa del mundo del concurso en donde participaron 120 competidoras

La mexicana Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universo 2025 realizado en Tailanda. El camino de la connacional nacida en Santiago de Teapa, Tabasco en el año 2000, comenzó su rumbo al podio al ser seleccionada entre las 30 mujeres más hermosas del mundo.

La mexicana inició su participación en la última etapa del certamen al salir con un traje de baño de una pieza en tonos claros.

Después de ser elegida entre las 12 integrantes que pasaron a la siguiente ronda, se transmitió un mensaje en el cual la mexicana pidió a todas las mujeres sentirse especiales y ser únicas, dejando a un lado los estereotipos

“Yo quisiera que todas las mujeres y todas las niñas que sepan que son suficientes, que sepan que hay belleza en sus almas, que no tengan miedo de ser ellas mismas, porque hoy en día la sociedad ha estereotipado a las mujeres y nosotras no tenemos que hacer eso y no tenemos que cambiar quiénes somos nosotras, ya somos especiales. Mi deseo es traer amor a todos los lugares donde no hay, donde hay sufrimiento”.

En la segunda etapa del certamen la mexicana utilizó un vestido de color rojo con arreglos en dorado.

Tras ser presentadas cada una de ellas, se eligió a las cinco mujeres más hermosas del mundo, según las reglas del certamen.

La lista la integraron las participantes de Costa de Marfil, Filipinas, Venezuela, Tailandia, así como la mexicana Fátima Bosch.

En la última, donde entrevistaron a cada una de ellas,  Fátima se mostró como una mujer fuerte que se pone al servicio de la gente.

«Como mujer y como Miss Universo quiero alzar mi voz y quiero ponerla al servicio de los demás, porque hoy en día estamos aquí para alzar la voz, para crear el cambio y tener todo fuerte, conciso, porque somos mujeres que debemos pararnos».

La mexicana protagonizó uno de los momentos más virales del concurso, cuando exigió respeto al tailandés Nawat Itsaragrisil, encargado de montar el certamen en Bangkok y quien la mandó callar durante una sesión retransmitida en directo.

Con información de EFE

