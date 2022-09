Eugenio Derbez reaparece y cuenta cómo fue que se accidentó

El actor y productor, Eugenio Derbez, reapareció en redes sociales casi tres semanas después de que anunciara que había sufrido un accidente y que se sometería a una cirugía de emergencia en Estados Unidos.

A través de un video en vivo en Instagram, el comediante mexicano contó cómo fue que se rompió el hombro y las cirugías a las que se ha sometido para atender su lesión.

Derbez, quien aparece acostado en una cama y con el brazo derecho inmovilizado, indicó que tiene al menos 20 tornillos en el hombro y que el dolor que siente incluso después de las cirugías es muy fuerte.

“Estoy conmovido, gracias a toda la gente, a los fans, a los medios, que han estado muy pendientes, a mis amigos, a la familia que me ha escrito a través de las redes, pero por los dolores tan fuertes que he tenido, he estado sedado, las primeras dos semanas y media estuve prácticamente dormido, me levantaba a comer y luego me daban la medicina por los dolores tan fuertes”, contó.

“No había regresado a mi casa por todos los proyectos que tenía y un día antes de volver fue que pasó este accidente”, dijo.

El actor contó que un día antes del accidente estuvo con su hijo Vadhir en un río lleno de cocodrilos y que no pasó nada y fue en la noche que, en un pueblito en Georgia, cuando estaba participando en un juego de realidad virtual que se cayó por las escaleras y se rompió el hombro.

“Yo estaba con el juego en un edificio de 100 pisos, hasta arriba y era lo que estaba viendo, los detalles los tengo raros, me tropecé con algo y caí al piso, pero lo que yo veía es que caía al vacío”, señaló.

Y agregó: “En el momento que siento que me tropiezo, que caigo al vacío, lo que yo veía era diferente a lo que estaba pasando”.

Derbez detalló que cuando tropezó se movió hasta unos escalones que había y se cayó sobre su hombro, lo que provocó que el hueso húmero se movió de su lugar y sufrió al menos cinco fracturas graves y otras 10 pequeñas.

“Pega primero mi codo, el codo empuja el húmero hacia arriba y se me sale el hueso, no se me rompió el hueso pero se salió y en su camino rompió todo y escuché como el sonido de las ramas secas, supe que tenía una fractura múltiple seria”, dijo.

Luego, le pidió a su hijo que lo llevara a un hospital porque sentía que se desmayaría del dolor.

“Me acuerdo que mi hijo me recogió y mi instinto de supervivencia le pidió que me llevara a un hospital. ‘Tengo todo roto porque me voy a desmayar, vámonos porque me voy a desmayar’, era un dolor intenso y me iba desmayar”, dijo el actor.

Y añadió: “Me subí al coche y perdí el sentido. El dolor era insoportable”.

Eugenio Derbez contó que visitó al menos tres hospitales para que pudieran reconstruirle el hombro y que actualmente tiene al menos 20 tornillos que le sostienen el hombro.

“Voy a seguir alejado, quería hacer este live para informarlos y a partir de ahorita voy a seguir desconectado”, anunció.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...