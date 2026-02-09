23.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESPECTÁCULOSMUNDO

«Es uno de los peores de la historia, una bofetada a EU»: Trump arremete contra show de Bad Bunny en el Super Bowl

By Agencias
130
Créditos: Reuters
spot_img
lunes, febrero 9, 2026

El mandatario estadounidense acusó que no entiende una sola palabra al cantante puertorriqueño y calificó a su baile como «repugnante»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió esta tarde en contra del show del medio tiempo del Super Bowl a cargo del puertorriqueño Bad Bunny. 

En su cuenta de Truth Social, Trump acusó que no se entiende ni una palabra del cantante y califico a su baile como “repugnante, especialmente para los niños”.

“Este ‘espectáculo’ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día”, escribió el mandatario.

Bad Bunny ofrece histórico show del medio tiempo en el Super Bowl LX: en español y con Lady Gaga y Ricky Martin como invitados

Para el líder estadounidense, esta presentación es considerada como «absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia!».

«No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia», aseguró.

Trump afirmó que sólo los «medios falsos» darán buenas críticas a este espectáculo del medio tiempo de Bad Bunny, pero «no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real».

«No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo (…) ¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo!», concluyó.

Con información de Latin Us
Artículo anterior
“Es muy injusto”: Sheinbaum reclama la sanción de Trump a países que envíen petróleo a Cuba
Artículo siguiente
JUAN MANUEL NAVARRO LLAMA A SU FUNCIONARIADO A ESTABLECER CALIDAD EN EL SERVICIO A LOS SOLEDENSES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.