«Es uno de los peores de la historia, una bofetada a EU»: Trump arremete contra show de Bad Bunny en el Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió esta tarde en contra del show del medio tiempo del Super Bowl a cargo del puertorriqueño Bad Bunny.

En su cuenta de Truth Social, Trump acusó que no se entiende ni una palabra del cantante y califico a su baile como “repugnante, especialmente para los niños”.

“Este ‘espectáculo’ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día”, escribió el mandatario.

Bad Bunny ofrece histórico show del medio tiempo en el Super Bowl LX: en español y con Lady Gaga y Ricky Martin como invitados

Para el líder estadounidense, esta presentación es considerada como «absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia!».

«No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia», aseguró.

Trump afirmó que sólo los «medios falsos» darán buenas críticas a este espectáculo del medio tiempo de Bad Bunny, pero «no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real».

«No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo (…) ¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo!», concluyó.