ENTREGA DE AMOR SIN LÍMITES CON LOS ÁNGELES AZULES

By Redacción
95
viernes, agosto 15, 2025

* Más de 85 mil personas vibraron con la cumbia de “los de Iztapalapa” en El Foro de la Fenapo 2025.

El Foro de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) se convirtió este jueves en una auténtica fiesta musical con la presentación de los inigualables Ángeles Azules, quienes reunieron a más de 85 mil personas que corearon y bailaron al ritmo de su característico estilo, mezcla de cumbia tradicional y arreglos modernos.
La popular agrupación armó una noche sin límites, cumpliendo la encomienda del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, de ofrecer artistas de todos los géneros y para todos los gustos. Desde el primer acorde, los hermanos Mejía Avante conectaron con familias enteras, jóvenes y adultos que no tardaron en cantar y moverse con cada tema.
La emoción estalló desde que pisaron el escenario ataviados en negro y plata, interpretando “Entrega de Amor”, a la que le siguieron “Las Maravillas de la Vida”, “Cumbia del Acordeón”, “Incondicional” y muchos éxitos más, en un repertorio que mantuvo a todos de pie durante todo el show.
Su impecable ejecución musical reafirmó en El Foro por qué, después de más de 40 años de trayectoria, Ángeles Azules sigue siendo un fenómeno vigente que une generaciones y pone a bailar a todo México.

