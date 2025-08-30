ENRIQUE IGLESIAS CONQUISTA A LA FENAPO

* La mejor Feria de México vive uno de sus mejores conciertos con la inigualable presencia del intérprete español

San Luis Potosí vivió una noche inolvidable este viernes con la presentación de Enrique Iglesias en El Foro de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, donde 220 mil visitantes pudieron disfrutar de todos sus éxitos, en un espectáculo que forma parte de su gira mundial por varios países.

El cantante español con tres décadas de trayectoria y éxitos ininterrumpidos, pisó el escenario potosino como parte del elenco espectacular conformado gracias a la visión y respaldo del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, por ofrecer conciertos de artistas de primer nivel y talla internacional. Más de 220 mil personas, cantaron, bailaron, y disfrutaron de un gran concierto, como parte de la ruta que Enrique Iglesias ha llevado a países como España, India, Bulgaria y Emiratos Árabes Unidos.

Acompañado de sus coristas y banda, Iglesias apareció en el escenario con el estilo casual que lo caracteriza para arrancar con “Súbeme la radio”, para después alternar con parte de su repertorio en inglés con piezas como “I’m a freak” y “Heartbeat”, además de sus clásicos en español “Duele el Corazón” y el éxito mundial “Bailamos”, finalmente el intérprete agradeció al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, su invitación, así como la entrega del público potosino.

Para concluir, el presidente del Patronato, Fernando Rojo Ocejo, destacó que la presentación del famoso artista hispano es una muestra de la visión sin límites en esta nueva etapa de la Fenapo, lo que ha permitido atraer espectáculos de nivel mundial sin costo alguno para los asistentes.