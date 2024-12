Elton John revela que perdió la visión

El veterano músico británico Elton John admitió que “ha perdido visión” y que ello le impidió ver su nuevo musical, ‘The Devil Wears Prada’ (‘El diablo se viste de Prada’) .

El cantante, de 77 años de edad, hizo esas declaraciones el domingo por la noche durante la gala de estreno del musical de cuya música es responsable.

En un mensaje colgado por el artista el pasado septiembre en Instagram, el compositor ya reveló que su visión se había visto afectada en el ojo derecho tras haber contraído el pasado verano una infección.

Sir Elton John told fans he had lost his eyesight and could not see the stage at a red carpet launch on Sunday night.

Read more here ⤵️https://t.co/wKDVWWYrDd pic.twitter.com/3P1ToRd46T

— The Telegraph (@Telegraph) December 2, 2024