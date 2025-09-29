«Divorciarme de Ben Affleck es lo mejor que me ha pasado», asegura Jennifer Lopez

La cantante y actriz, Jennifer López aseguró que divorciarse de Ben Affleck, con quien estuvo en dos ocasiones distintas, ha sido «lo mejor que le ha pasado».

En una entrevista con el canal estadounidense CBS, López destacó que si bien la separación fue complicada, el verano que concluyó fue el mejor de su vida, luego de concluir su proceso de divorcio en enero pasado.

«Debo decir que fue lo mejor que me ha pasado (el divorcio con Affleck). Porque me ayudó a crecer como necesitaba crecer. A ser más consciente de mí misma. Creo que soy una persona diferente a la que era el año pasado», aseguró.

Relató que aunque ya existían diferencias entre ambos, el director ganador del Premio Óscar por «Argo» le ayudó a lograr que se filmara su más reciente película «El beso de la mujer araña», protagonizada por ella.

“La película no se habría hecho sin Ben Affleck y la organización Artists Equity. Siempre le daré ese reconocimiento por haber ayudado a financiarla», señaló la cantante de «On the floor», asegurando que la cinta es «el papel para el que nació».

Asimismo, detalló los problemas que tenía personalmente mientras se realizaba la filmación y el distanciamiento que existía con Affleck pese a que ambos estaban trabajando conjuntamente en la película.

«Fue duro. Fue una época muy difícil. Fueron los mejores y los peores momentos, en cierto modo. En el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, no era la mejor época», contó.

Ambos artistas contrajeron nupcias en julio y agosto de 2022, en ceremonias separadas, luego de haber mantenido una relación en 2004 que, pese a estar comprometidos, concluyó luego que Affleck iniciara una relación con Jennifer Gardner.

Con información de Latinus