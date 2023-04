Despiden al actor mexicano Andrés García en Acapulco

“Él decía desde hace muchos años que cuando él se fuera quería que le agarrara la manita, y yo estaba acostada a lado de él agarrándole la manita”, compartió.

Según habían informado medios locales en los últimos meses, la relación que mantenía con sus hijos no era buena. También se detalló que su testamentofue cambiado meses antes, dejándolos fuera de este, y siendo su esposa y otros familiares los beneficiarios de sus bienes materiales, entre ellos Paraíso I, su mansión en Acapulco.

También quien estuvo ausente por conflictos fue Roberto Palazuelos, el cual solo escribió una publicación en sus redes sociales despidiéndose del actor.

Palazuelos se alejó solito, por su propia boca y las mentiras, no he visto (las publicaciones) más que una cosa que me enseñaron ayer por la noche, pero eso les muestra la clase de ser humano que es y la clase de mentiroso”, enfatizó Portillo