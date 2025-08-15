19.2 C
ESPECTÁCULOS

Daddy Yankee espera que “en la paz de Dios termine” la demanda contra su exesposa

El cantante Daddy Yankee habla con la prensa este jueves, en cercanías del Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca
jueves, agosto 14, 2025

“Que en la paz de Dios termine. Vamos pa’ encima”, expresó Daddy Yankee a su llegada hoy al Tribunal Federal de Hato Rey

El artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee dijo este jueves que espera que “en la paz de Dios termine” la demanda contra su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeisha González, por presunta destrucción de archivos de sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris, Inc.

“Que en la paz de Dios termine. Vamos pa’ encima”, expresó Daddy Yankee a su llegada hoy al Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan), donde se celebra la vista inicial de este nuevo caso, que se enmarca en la disputa judicial que comenzó a finales de 2024.

Acompañado de su representante legal en esta vista, Víctor Acevedo Hernández, Daddy Yankee aseguró que le hubiera gustado que esta situación “fuese de otra manera” y que “siempre” ha estado “al servicio y abierto” a llegar a algún acuerdo.

Los abogados de Daddy Yankee alegan que la exesposa y entonces cuñada del artista violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y destruir datos corporativos sin su autorización.

El cantante Daddy Yankee saluda al ingreso de una audiencia este jueves, afuera del Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

Daddy Yankee pide doce millones de dólares, alegando que las hermanas González accedieron sin autorización y eliminaron archivos esenciales relacionados con la carrera del artista, incluyendo información de su gira ‘La Última Vuelta’ y la venta de su catálogo musical.

Acevedo Hernández dijo que el objetivo del caso es “reivindicar los derechos” de las corporaciones los Cangris y El Cartel Records y pedir al tribunal que las demandadas “devuelvan cuatro años de registro que fueron borrados en los archivos de las corporaciones”.

La demanda señala que las hermanas González “sabotearon operaciones fundamentales” al eliminar comunicaciones relacionadas con la venta multimillonaria del catálogo musical de Daddy Yankee y con su gira ‘La Última Vuelta World Tour’, entre otros.

De acuerdo con Acevedo Hernández, dichas comunicaciones “se borraron durante el tiempo en que ellas ya no estaban autorizadas para manejar las corporaciones y en un periodo en que se pasaron a manos de Daddy Yankee”.

La exesposa del cantante Daddy Yankee, Mireddys González, posa para la prensa este jueves, en cercanías del Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

Mientras, la abogada de Mireddys González, Mayra López Mulero, pidió a su cliente que no hiciera declaraciones a la prensa a su llegada al tribunal.

“No vamos a hacer ningún comentario y tenemos que respetar los procedimientos. Ella va a contestar lo que yo le voy a pedir que conteste”, enfatizó.

La disputa por las corporaciones comenzó después de que en diciembre de 2024 las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de cien millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

La separación de la pareja se confirmó en esas fechas y el divorcio se hizo oficial el pasado 19 de febrero, tras casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común.

Con información de EFE.

