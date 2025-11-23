¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica tras su caída en la pasarela?

Miss Universo Jamaica informó el estado de salud de su competidora, Gabrielle Henry, tras su caída en una de las pasarelas de Miss Universo 2025.

¿Qué le ocurrió a Miss Jamaica?

El pasado 19 de noviembre se llevó a cabo la preliminar de la pasarela en vestido de noche.

Miss Jamaica sufrió una terrible caída; tuvo que salir en camilla para ser atendida. #MissUniverse pic.twitter.com/YnwaeUePl5 — Gluc (@GlucMx) November 19, 2025

Las concursantes de Miss Universo lucieron hermosos vestidos, y Miss Jamaica no fue la excepción.

Gabrielle Henry apareció con un vestido naranja cubierto de pedrería plateada, pero al avanzar en su pasarela cayó en un hueco propio del escenario.

De acuerdo con testimonios, la organización tardó bastante tiempo en sacar a la concursante y trasladarla a un hospital.

La organización de Miss Jamaica detalló que Henry fue llevada al Hospital Paolo Rangsit de Tailandia, donde médicos refirieron que no sufrió lesiones graves.

Sin embargo, dos días después se reveló que Gabrielle se encuentra en terapia intensiva.

Gabby no está evolucionando como habíamos esperado”, confesó su hermana Phylicia.

De acuerdo con el parte médico, la reina de belleza deberá permanecer, como mínimo, 7 días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Se confirmó que la joven sufrió heridas en la barbilla y pies.

La familia agradeció las muestras de cariño para Henry, en tanto que el Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica expresó confianza en que la concursante se recupere pronto.

¿Quién es Gabrielle Henry?

Gabrielle Henry fue coronada Miss Jamaica 2025.

La joven de 28 años de edad es oftalmóloga de profesión y fundadora de See Me Foundation, organización que impulsa oportunidades económicas y educativas para personas con discapacidad visual en Jamaica.

Derivado de la caída y su hospitalización, canceló su participación en Miss Universo 2025.

Con información de López-Dóriga Digital