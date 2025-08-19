Cortis, el nuevo grupo masculino de K-pop lanzado por la misma agencia de BTS y TXT

EFE.- BigHit Entertainment debutó a su nuevo grupo masculino luego de BTS y TXT: se trata de Cortis nombre que completo correspondería a «Color outside the lines», una propuesta que busca establecer una identidad genuina y única en la industria del K-pop.

El grupo está conformado por Martin, James, Juhoon, Seong-Hyeon y Keonho, con nacionalidades diferentes, china, canadiense y coreana.

Durante un evento celebrado en Seúl, donde presentaron su sencillo, Juhoon reveló que la letra es una forma de expresión irregular con el objetivo de ir más allá de lo convencional.

«Transmite la idea de pensar con libertad, rebasando los estándares y reglas establecidas por la sociedad», aseguró de acuerdo a lo reportado por la agencia coreana Yonhap.

«What you want» es el primer lanzamiento de la nueva promesa de BigHit y es una canción con un riff de guitarra de rock psicodélico de los años 60 con un ritmo calificado como «boom bap» con influencias del Hip-hop.

La agencia de BTS presentó a los chicos como «un equipo de jóvenes creadores que hacen directamente música, coreografías y videos con una sensibilidad nueva y original».

Los chicos debutan en un momento en que todos los integrantes de Bangtan están de regreso y el grupo de TXT está por empezar una nueva gira mundial.

El próximo 8 de septiembre estará en el mercado su álbum «Color Outside The Lines» pero actualmente en su canal de YouTube se encuentra disponible «Go!», canción que estará incluida y cuenta con 1.2 millones de reproducciones.

Por su parte, Seong-Hyeon describió el proceso creativo como «una labor de colaboración» al asegurar que todos los integrantes participan en la producción de sus canciones.

«Al principio trabajábamos por separado, pero las canciones no salían bien—recordó— así que empezamos a colaborar estrechamente, incluso escribiendo una sola línea de la letra juntos, ese enfoque nos permitió obtener mejores resultados y consolidó nuestra creencia en la cocreación como un estilo de trabajo en equipo», relató.

En el caso de Martin y James, ambos no son ajenos al proceso dentro de la industria, ya que anteriormente contribuyeron en canciones y coreografías para los grupos ILLIT y TXT.

«Producir me gusta y lo disfruto, pero me ha encantado estar en el escenario desde joven, así que debutar como artista era un sueño al que no podía renunciar», contó Martin, quien también habló sobre la presión que conlleva ser los novatos en Big Hit.

«Mentiría si dijera que no hay presión, pero, gracias a nuestros increíbles compañeros veteranos, sentimos una gran responsabilidad y estamos trabajando duro para dar lo mejor de nosotros», señaló.

Mientras se preparaban para su debut, el grupo seleccionó sus candidatas para canción principal del álbum entre más de 300 canciones.

«Organizamos un campamento musical en Los Ángeles, Estados Unidos, para crear la canción principal y las demás», contó Keonho, «inicialmente planeamos un mes, pero no salió tan bien como pensábamos, así que terminamos trabajando tres meses», detalló.

Martin explicó que en un momento dado, cuando se quedaron atascados con un tema, tuvieron una conversación «abierta y honesta» sobre lo que querían en la vida.

«Mientras grabábamos nuestras respuestas individuales, ya fuera libertad, honor o amor, el proceso de composición fluyó», agregó.

Los integrantes relataron entre risas que al principio pasaban todo el día en las cintas ideando coreografías y que tuvieron que tomar pastillas para el mareo, pero que terminaron adaptándose y empezaron a disfrutarlo.

Preguntados sobre los objetivos de la banda, Juhoon dijo que con este primer sencillo su meta principal es darse a conocer a ellos y a su música.

«De cara al futuro, esperamos convertirnos en un grupo con una identidad fuerte y distintiva, al igual que los grupos que nos han precedido, queremos que la gente diga: ‘Eso es tan Cortis’, y reconozca nuestro estilo al instante», añadió.