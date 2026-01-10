17.9 C
ESPECTÁCULOS

Confirman a la pareja dorada del live action de «Enredados»: Teagan Croft y Milo Manheim serán «Rapunzel» y «Flynn Rider»

Créditos: Disney / Facebook
sábado, enero 10, 2026

En diciembre de 2024, la cadena de películas de fantasía anunció la grabación de esta cinta de 2010, confirmando a la actriz de superhéroes y al exzombie como protagonistas

Disney ha confirmado a los actores que darán vida a la pareja dorada de la cadena: Rapunzel y Flynn Rider, una actriz australiana y una estrella infantil de la cadena, la adaptación a Live Action de la película animada de «Enredados» («Tangled») de 2010 comienza a tener forma para su próximo estreno.

En diciembre de 2024 se anunció su grabación, según medios especializados.

Teagan Croft de 21 años de edad y Milo Manheim de 24 años de edad, son los primeros integrantes del cast, A través de una breve publicación en su red social, Disney publicó una fotografía de ambos actores agregando un «sólo en cines», sin revelar más detalles sobre qué otras figuras los acompañarán o su fecha de estreno.

En redes sociales, fanáticos de »Rapunzel» aseguraban que la cantante y también exestrella Disney, Dove Cameron, sería la indicada para el papel debido a su parecido físico, mientras que otros sugerían a la también intérprete mexicana Danna Paola debido a que fue ella quien prestó su voz para el doblaje en español.

Croft se dio a conocer a nivel internacional en 2016 con su participación en la película, «Science Fiction Volume One: The Osiris Child«, sin embargo, su salto a la fama ocurrió en 2018 al interpretar a »Raven» en la entrega de las películas de D.C. cómics «TITANS«.

Por su parte, Milo Manheim, comenzó su carrera actoral como estrella infantil en musicales hasta que consiguió un papel en la serie de «Ghost Whisperer» (2009). Pero capturó la fama cuando protagonizó la entrega de películas de Dinsey «Zombies» (2018) donde interpreta a «Zed» un estudiante que se niega a comer cerebros.

Hasta el momento, esta ha sido la única información oficial respecto al próximo estreno de Live Action de Dinsey, se espera que en los próximos meses haya más al respecto.

