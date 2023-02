Cinta mexicana ‘El eco’ gana el premio al Mejor documental de la Berlinale

La película mexicana ‘El eco’, de Tatiana Huezo, es la ganadora del premio al Mejor documental de la Berlinale. The Berlinale Documentary Award, funded by rbb, goes to “The Echo” (El eco) by Tatiana Huezo. A Special Mention goes to “Orlando, My Political Biography” (Orlando, ma biographie politique) by Paul B. Preciado. Congratulations! All info: …

El festival internacional de cine culmina con la ceremonia entrega de los premios oficiales del jurado presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart.