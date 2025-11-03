Carín León se solidariza con víctimas de incendio en Hermosillo

El cantante mexicano Carín León manifestó este domingo su solidaridad con las víctimas del incendio ocurrido en una tienda Waldo’s el sábado en el centro de Hermosillo, Sonora, en el que murieron 23 personas y decenas más quedaron heridas.

A través de sus redes sociales, el intérprete expresó su consternación por el siniestro en el que murieron, al menos, seis menores.

Lejos de mi tierra, pero con mi corazón en Hermosillo. Que la fuerza y la fe abracen a las familias que hoy sufren por este lamentable suceso”, señaló el cantante en su cuenta de Instagram.

El gobernador del estado, Alfonso Durazo, informó que la mayoría de las víctimas eran empleados del turno vespertino y que las labores de rescate continuaron hasta altas horas de la noche.

La Fiscalía de Sonora precisó que la mayoría de los decesos fueron consecuencia de la inhalación de gases tóxicos.

La reacción de León ocurre luego de que la tarde del sábado una explosión dentro de una tienda ubicada en el centro de Hermosillo, capital del estado norteño de Sonora, provocara un incendio cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

Gustavo Salas Chávez, titular de la Fiscalía de Sonora, confirmó el fallecimiento de las 23 personas, que 12 más permanecen hospitalizadas y detalló que no existen indicios de que el siniestro haya sido provocado, aunque no descartó ninguna línea de investigación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó las muertes y aseguró que su Gobierno envió ayuda a los afectados.

Por su parte, Durazo, afirmó que su administración “realizará todas las acciones necesarias” para apoyar a las familias y personas afectadas.

El incendio se enmarca como uno de los más catastróficos a nivel mundial en los últimos años, entre los principales, el ocurrido en Ycuá Bolaños de Asunción en Paraguay (2004), que dejó 364 muertos, el de Dacca, Bangladés (2024) que dejó 46 víctimas mortales y el de un hipermercado en Kut, Bagdad (julio de 2025), que provocó la muerte de 60 personas.

Con información de EFE