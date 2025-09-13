Carin León anuncia conciertos en la Sphere de Las Vegas; es el primer mexicano en hacerlo

El cantante, guitarrista y compositor, Carin León, anunció que en septiembre del 2026 se convertirá en el primer mexicano y latino en presentarse en el nuevo recinto de Las Vegas, la Sphere, con tres fechas.

A través de su cuenta de Instagram, León y el recinto lo anunciaron al publicar un video promocional en el que se puede observar una serpiente que después de arrastrarse da paso a un desierto, en alusión a su estilo musical, y después proyecta las fechas en las que el mexicano se presentará.

«De Sonora para el mundo. Nos vamos a rifar en Sphere de Las Vegas este 11, 12 y 13 de septiembre del 2026», dice la publicación del intérprete de «Primera Cita«.

Carin León no sólo se convierte en el primer artista mexicano en presentarse en este recinto, sino también en el primer latinoamericano.

La Sphere se caracteriza por tener una forma esférica donde la pantalla cubre una vista de 380° y permite libertad creativa en cuanto a las animaciones que suelen verse en los conciertos.

La venta iniciará a partir del próximo 23 de septiembre, y los fanáticos podrán adquirir los paquetes exclusivos (VIP) que estarán disponibles —de los cuales el cantante no reveló más información— y según lo compartido por León, deberán registrarse en su página oficial antes de la fecha estimada en la que salgan a la venta los boletos.

Las Vegas: Sphere fue inaugurada el pasado 29 de septiembre del 2023, tiene un total de ocho pisos y una capacidad para albergar a 18 mil 600 personas sentadas y a 20 mil de pie.

Cabe mencionar, que en este recinto, la boy band de los 90s, los Backstreet Boys, sostuvo una serie de presentaciones en conmemoración del aniversario de su álbum «Millennium» (1999) donde acompañados de robots interpretaron éxitos como «The One» y «Show Me the Meaning of Being Lonely».

Sin embargo, la agrupación agregó más shows para febrero de 2026.

Con información de Latinus