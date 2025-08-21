«Canté, ‘roncanrolie’, gocé y amé»: fallece Xava Drago, vocalista de Coda, tras luchar contra el cáncer

El vocalista, Xava Drago, de la banda de rock en español Coda, ha muerto a sus más de 50 años de edad tras haber comunicado en mayo que se le diagnosticó una recaída en el cáncer que había superado hace unos años.

Su familia a través de un comunicado confirmó la noticia donde Drago, quien se despidió asegurando que «hoy mi vida ha llegado a su fin y puedo decir que la viví a mi manera, canté y ‘roncanrolie’ pero sobre todo gocé y amé».

El pasado 29 de abril, a través de su cuenta de Instagram, el intérprete de «Aún» había informado a sus fanáticos que se encontraba hospitalizado desde hace tres semanas debido a que «el bicho» había vuelto a su sistema y su condición física no le permitía ya ingerir alimento.

«Como les comenté, no soy de tirarme para que me levanten, sólo les informo que he estado tres semanas hospitalizado, mañana me pondrán una sonda porque el alimento no pasa por mi intestino, tristemente ‘el bicho’ me volvió y tendré que hacer más quimios», escribió.

Asimismo, agradeció el apoyo de sus fans y promocionó su sencillo más reciente titulado «Esos Ojos«.

Sin embargo, el 24 de mayo reapareció con un video donde su aspecto físico impactó a sus seguidores debido a la delgadez en la que se encontraba, con una playera de Coda, volvió a agradecer a sus fanáticos quienes lo han seguido desde 1989, que fue cuando comenzó el grupo.

«Quiero agradecerles de todo corazón sus donaciones, ya comencé con mis tratamientos, espero estar listo muy pronto, este video sólo es para agradecerles todo el amor, le voy a echar muchas ganas», aseguró.

Dos meses después, el pasado 9 de agosto, comunicó que el cáncer que padecía se había vuelto terminal, por lo que los médicos ya no podían intervenir y dijo que las quimioterapias no producirían efecto en su sistema.

«Desafortunadamente, los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, nada más me queda agradecer de corazón a mi padre, mis hermanas, quienes han sido unos ángeles, mis sobrinos, a mis amadas Ela, Nicole y Sofía así como a todo el Staff y ‘Crew’ que trabajaron conmigo alguna vez, managers, promotores y a todos mis compañeros artistas», escribió.

Finalmente, aseguró que «pronto» sus oyentes podrían tener acceso a todo el material que había grabado antes de que volviera a enfermarse de cáncer tras haberlo vencido en 2024.

Por su parte, la agrupación lamentó la partida de su amigo y vocalista diciendo que «nuestro corazón está roto, con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido».

Con información de Latinus