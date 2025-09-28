24 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ESPECTÁCULOS

Cancelan concierto de Kendrick Lamar en Colombia minutos antes de presentarse y mientras fanáticos hacían fila para ingresar

By Agencias
108
Créditos: Shutterstock
spot_img
domingo, septiembre 28, 2025

La empresa responsable del evento afirmó que se presentaron dificultades logísticas en el recinto sin precisar una fecha para la próxima presentación del artista

EFE.- El concierto que el rapero estadounidense Kendrick Lamar iba a ofrecer este sábado en el recinto Vive Claro de Bogotá fue cancelado poco antes de comenzar, según confirmaron a EFE fuentes de producción en el lugar, que atribuyeron la decisión a «problemas técnicos».

El espectáculo, que formaba parte de su gira mundial «Grand National», debía iniciar a las 8:00 de la noche, hora local, con la presentación del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso como teloneros.

Sin embargo, la cancelación se comunicó en ese mismo momento, cuando el público ya llevaba más de cinco horas de espera en largas filas a la intemperie para acceder al recinto.

La promotora Páramo, encargada de la logística del evento, explicó en un comunicado que el show había sido «pospuesto» por «dificultades logísticas del promotor y del recinto», y aseguró que «el artista estaba listo para presentarse», aunque no dio más detalles sobre la nueva fecha del estadounidense.

La empresa, junto a la tiquetera Live Nation y la plataforma de eventos Ocesa, pidió disculpas «a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados» y aclaró que los reembolsos de las entradas se realizarán de manera automática a través de la boletería oficial con el mismo método de pago.

La gira de Lamar sigue adelante y tiene programadas próximas paradas en São Paulo (30 de septiembre), Buenos Aires (4 de octubre) y Santiago de Chile (7 de octubre), antes de continuar en Europa y Australia.

Lamar, considerado una de las figuras más influyentes del hip hop contemporáneo, regresaba a Bogotá tras su debut en 2019 en el festival Estéreo Picnic y tenía previsto ofrecer un show de más de dos horas con cerca de 50 canciones de toda su carrera.

El Vive Claro, con capacidad para 40 mil  personas, celebraba así el que debía ser su segundo gran concierto tras la presentación de Green Day a comienzos de septiembre.

La programación continuará con Guns N’ Roses (7 de octubre), Imagine Dragons (17 de octubre), Linkin Park (25 de octubre), Shakira (1 de noviembre), Blessd (22 de noviembre) y My Chemical Romance (22 de enero).

Con información de Latinus

Artículo anterior
¡El mejor mexicano de la historia! Isaac del Toro termina séptimo en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta
Artículo siguiente
TRANQUILIDAD EN LAS CUATRO REGIONES DEL ESTADO SE VIVE MEDIANTE LA PRESENCIA DE LA GUARDIA CIVIL ESTATAL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.