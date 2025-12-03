«Boy, I adore you»: Miley Cyrus se compromete con el baterista Maxx Morando

EFE.- La estrella estadounidense Miley Cyrus se comprometió con el músico Maxx Morando tras cuatro años de noviazgo, según confirmó este martes el productor Dan Morando a través de sus redes sociales.

La cantante de 33 años lució un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda durante la alfombra roja por el estreno adelantado de la película «Avatar: Fire and Ash» (Avatar: Fuego y Ceniza’) que se realizó el pasado lunes en Los Ángeles.

Cyrus pone voz a la banda sonora de la tercera entrega de esta saga, que se estrena el próximo 19 de diciembre en la gran pantalla.

Dan Morando, padre de Maxx, compartió una serie de fotografías a través de sus redes sociales en los que se ve a la pareja en un restaurante con amigos y familiares, mientras que la cantante de «Flowers» muestra su anillo.

Morando, baterista de la banda Liily, y la actriz de la mítica serie infantil de Disney «Hannah Montana» confirmaron su relación en abril de 2022, aunque se desconoce el momento en el que comenzaron su noviazgo.

En una entrevista a Vogue en junio de 2023, la cantante compartió que se conocieron en una cita a ciegas.

Cyrus estuvo casada con el actor Liam Hemsworth desde diciembre de 2018 a agosto de 2019, aunque la pareja empezó su relación en 2009.

La relación estuvo marcada por varias rupturas e incluso se comprometieron en dos ocasiones, una en 2012, pero al poco tiempo anunciaron su separación y otra en 2015, pero se casaron tres años después.

Derivado de esta relación, Miley Cyrus lanzó canciones como «Wrecking Ball», «Malibu» y «Flowers».

Con informaciópn de Latin Us