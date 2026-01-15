11.3 C
Blackpink lanzará en febrero su primer álbum en más de tres años

La agrupación de K-pop Blackpink lanzará en febrero su primer álbum en más de tres años / Foto: @BLACKPINK
jueves, enero 15, 2026

Blackpink regresará el próximo 27 de febrero con su tercer EP titulado ‘Deadline’, la primera producción musical desde ‘Born Pink’

El grupo femenino de K-pop Blackpink regresará el próximo 27 de febrero con su tercer EP titulado ‘Deadline’, la primera producción musical desde ‘Born Pink‘, lanzado en septiembre de 2022, informó este jueves su agencia de representación YG Entertainment.

YG anunció el regreso a través de un video publicado en YouTube y otros medios sociales, en el que solo aparece la fecha del lanzamiento y el nombre del álbum ‘Deadline’, homónimo a su actual gira mundial que cierra este mes en Tokio y Hong Kong.

El lanzamiento de ‘Deadline’ se pospuso de 2025 a este año. En julio pasado lanzaron su exitoso sencillo ‘Jump’, pero desde finales de 2022 se habían centrado más proyectos de solistas, como ‘Eyes Closed‘, de Jisoo y el artista británico Zayn Malik, lanzada en octubre

“Agradecemos sinceramente a los fans por su paciencia durante la larga espera”, dijo YG, citada por la agencia local de noticias Yonhap, prometiendo recompensar a los fanes con “música de alta calidad”.

Con información de EFE.

