Bill Cosby suma una nueva demanda en su contra por abuso sexual

Pinkerton afirma que la presunta agresión se produjo después de que conociera a Cosby en Nueva York y éste le prometiera ayudarla en su carrera. Dice que tuvo un papel en un episodio de “The Cosby Show” de la NBC, pero que no apareció en el montaje final.

“Cosby mantuvo el mismo o similar patrón de conducta con sus víctimas”, dice la demanda de Pinkerton, “incluyendo expresar interés en impulsar sus carreras, darles papeles en The Cosby Show, usar el programa y sus lugares de rodaje como medio para acceder, aislar, acosar y agredir sexualmente a las mujeres, usar drogas para incapacitar a sus víctimas, y realizar por la fuerza actos sexuales con ellas sin su consentimiento.”

La demanda alega que NBC, Kaufman Astoria Studios y Carsey-Werner Television tendrían conocimiento de que Cosby era un peligro para las mujeres y no protegieron a Pinkerton.

