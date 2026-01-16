Bad Bunny da una ‘probadita’ del espectáculo que dará en el medio tiempo del Super Bowl LX: “El mundo bailará”

EFE.- El popular artista puertorriqueño Bad Bunny presentó este viernes un adelanto del espectáculo que protagonizará el próximo 8 de febrero durante el medio tiempo del Super Bowl LX, en colaboración con Apple Music, y en el que promete que «el mundo bailará» esa noche.

En el video, publicado en YouTube e Instagram, se observa a Bad Bunny con un teléfono móvil en la mano mientras escucha su tema ‘Un baile inolvidable‘, hasta que sube el volumen y comienzan a salir de la oscuridad varias personas que le rodean y comienzan a bailar con él.

Bad Bunny no tarda en mover las caderas al ritmo de su propia música. Las personas que bailan son de todas las edades y de diferentes grupos étnicos, ofreciendo una imagen de unidad, en un momento en el que Estados Unidos atraviesa una importante ola antimigratoria por las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Bad Bunny se convertirá el próximo 8 de febrero en el primer hombre latino en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl.

CRÍTICAS

Su elección fue criticada por Trump, quien sostuvo que era «una locura» y que nunca había oído hablar de él.

Sin embargo, Bad Bunny fue el artista más reproducido a nivel global en 2025 y estuvo entre los cinco más escuchados de la plataforma en los últimos tres años.

Según Roger Goodell, comisionado de la NFL, la decisión de invitar a Bad Bunny a amenizar el descanso de la Super Bowl se tomó de manera «meditada» y pensando en la «unidad«.

Bad Bunny declaró el año pasado que excluyó a Estados Unidos de su última gira por miedo a las redadas y las acciones de los agentes migratorios en los recintos.

La de 2026 será la segunda aparición de Bad Bunny en un juego por el campeonato de la NFL, aunque la primera como protagonista.

Anteriormente tuvo una participación junto con Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV del 2020.

El Super Bowl LX se efectuará el 8 de febrero del 2026 en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California.

Con información de Latin Us