“Avatar 2” rompe récord al superar los mil millones de dólares en taquilla internacional a dos semanas de su estreno

EFE.- “Avatar: The Way of Water“, de James Cameron, ha alcanzado 14 días después de su estreno los mil millones de dólares en taquilla internacional, lo que la posiciona como la película que más rápido ha superado dicha cifra en 2022.

