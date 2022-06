Arrojan hielos a Christian Nodal durante concierto; el cantante estalla y pide que corran a fans

En semanas recientes el nombre de Christian Nodal ha logrado atraer los reflectores por múltiples razones, la última de ellas por ser agredido en un concierto durante su gira por Bolivia, donde le aventaron hielos.

A través de videos publicados en redes sociales se ha dado a conocer cómo es que algunas personas abuchearon y le arrojaron hielos a Nodal mientras ofrecía un concierto parte de su Tour Forajido, lo cual provocó la cólera del cantante, quien pidió que esos fans fueran sacados del lugar.

“Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando. Respeten, por favor”, se escucha decir a Nodal mientras un sector del público lo vitorea.