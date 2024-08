ARRASA MALUMA “BABY” EN EL TEATRO DEL PUEBLO FENAPO 2024

•El colombiano brilló en el escenario donde demostró porqué es el número uno en su género

Con una de las presentaciones más espectaculares que se hayan vivido en el Teatro del Pueblo, el cantante de reguetón pop latino, Maluma, triunfó de manera contundente en el nuevo Foro Teatro del Pueblo; el colombiano brilló en el escenario donde demostró porqué es el número uno en su género.

El también compositor que ha estado en los número 1 del Top Latin Albums de Billboard y que participó como juez y coach en La voz Kids, cumplió y superó las amplias expectativas que se generaron desde el anuncio de su presentación.

El artista se presentó acompañado de un espectacular ballet, con fuegos artificiales y juegos de luces, para interpretar: Tú Me Partiste el Corazón; seguida de HP; Tá OK; Vente Pa’ Ca; y más éxitos que lo han colocado en los cuernos de la luna. Su repertorio incluyó las canciones que canta a dueto con Shakira y Ricky Martin.

Con una bandera de México, agradeció al público potosino por su entrega y «por ser el más animado de México, sin ustedes no existiría Maluma», finalizó, con una lluvia de fuegos artificiales.Este domingo se presenta Intocable, agrupación que llenará de música norteña-tejana el escenario más importante del centro de México.

Share this: Twitter

Facebook