Ángela Aguilar hace transmisión en Internet y pide a fans que no le hagan donaciones: “No me manden dinero”

Ángela Aguilar realizó una transmisión en vivo por Internet para sus admiradores. La cantante reaccionó abrumada y confundida cuando sus fans empezaron a mandarle donaciones.

No cabe duda de que Ángela Aguilar es una de las cantantes más conocidas y queridas de la música mexicana actual. En poco tiempo se ha fraguado un amplio reconocimiento gracias a su talento y carisma.

También ha influido en su enorme éxito el uso que ha hecho Ángela Aguilar de sus redes sociales. Sus interacciones constantes le han permitido acumular más de 8 millones de seguidores en Instagram y más de 9 millones en TikTok.

En días recientes, la cantante organizó una transmisión en vivo a través de la red social TikTok para convivir con sus admiradores. Sin embargo, la transmisión dio un giro inesperado para Ángela Aguilar cuando sus seguidores empezaron a mandarle dinero.

Tanto en TikTok como en otras redes sociales enfocadas en las transmisiones en vivo, se permite que los seguidores envíen dinero a sus creadores favoritos para apoyarlos.

Ángela Aguilar reaccionó confundida y abrumada al ver las donaciones enviadas por sus fans.

“Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un ‘live’ divertido. Por favor, no me manden dinero, no sé cómo parar esa función. ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya!“, dijo.