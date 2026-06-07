1,2,3, probando… Captan a Shakira y Belinda ensayando en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial

Shakira y Belinda fueron captadas este domingo ensayando en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial 2026.

Las cantantes ultiman detalles para la ceremonia de apertura de la máxima justa del balompié, a estrenarse en cuatro días.

En imágenes que circulan en redes sociales se observó a la colombiana entrar en acción en un escenario y sobre la cancha del Coloso de Santa Úrsula junto a un numeroso equipo de bailarines.

Poco antes, ambas se saludaron en camerinos, tal como mostró la también actriz mexicana de ascendencia española en sus historias de Instagram.

Cabe destacar que Shakira interpretará ‘Dai Dai’ en la inauguración mundialista, previo al duelo México vs Sudáfrica.

En tanto, Belinda actuará en el show previo a dicho ‘opening’ con sus compatriotas Alejandro Fernández, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, así como junto al colombiano J Balvin, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla.