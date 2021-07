PasoAPaso | La siguiente semana podrían iniciar con vacunación para los chavillos de 30 años

El delegado federal en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, confirmó que la siguiente semana posiblemente se comience a vacunar a los adultos mayores de 30 años, con el objetivo de controlar la pandemia provocada por el COVID-19.

Señaló lo anterior tras garantizar que ya se cuenta garantizada la aplicación de la primera dosis a todos los mayores de 40 años, “ya tenemos garantiza la primera dosis para los mayores de 40 años, el siguiente embarque de dosis serán para los mayores de 30 años”.

Destacó que en el área metropolitana ya se aplicó la primera dosis, zona donde se ubica el mayor número de población mayor de 40 años.

Agregó que la ciudadanía no debe de tener alguna preocupación pues no se debe tener alguna preocupación o ansiedad por las dosis de la marca AstraZeneca, ya que no existe algún presente médico que confirme alguna situación, “es ansiedad, conforme son más jóvenes como que le tienen miedo a las agujas, no hay alguna situación médica que diga lo contrario”.

Serán en las próximas horas cuando se de a conocer la estrategia para comenzar la aplicación de dosis a mayores de 30 años.

