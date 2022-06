México pasa de 850 a 7 mil casos diarios de covid en tan solo un mes

La República Mexicana se encuentra en el primer repunte de casos de COVID-19 en el contexto de la transición de una fase pandémica a una fase endémica. En un solo mes, México pasó de tener un registro de 853 casos diarios de covid a 7 mil 132, según el promedio de 7 días. Aquí te explicamos cómo y por qué ocurrió esto.

El jueves 16 de junio, la Secretaría de Salud informó un aumento de 9 mil 406 contagios al registro de casos confirmados de covid. En contraste, el 16 de mayo, la Secretaría de Salud informaba de 6 mil 789 casos a la semana. Si nos fijamos en el promedio de 7 días, vemos que hubo un brinco a casi 7 mil casos diarios en la actualidad.

Según especialistas, esto no se debe al hecho de que las autoridades hayan relajado medidas como el confinamiento o el uso obligatorio del cubrebocas. Las subvariantes de ómicron que circulan por el mundo en la actualidad gozan de una capacidad tan elevada de transmisión que no hay mucho que se pueda hacer en materia de políticas de prevención, aparte de las campañas de vacunación.

Esto no quiere decir que el cubrebocas no sirva para proteger a un individuo contra la transmisión del virus. Al contrario, está demostrado en varios estudios que la mascarilla es una medida efectiva para prevenir el covid, siempre y cuando el individuo la use de manera adecuada y sea un modelo N95. Sin embargo, como medida general de prevención, su efecto ha sido minúsculo en la propagación de las subvariantes de ómicron.

Vacunarse, la mejor medida

Por mucho, la mejor protección frente al repunte actual de covid es contar con el esquema doble de vacunación y al menos una dosis de refuerzo. Esta semana el Gobierno Federal anunció el inicio de la vacunación contra el covid para todos los menores de edad, de 5 a 11 años.

Si bien la cifra de 9 mil 406 contagios suena impactante, aún queda lejos del pico de 110 mil casos que alcanzó México el 19 de enero durante la ola provocada por la cepa original de la variante ómicron. No obstante, es fácil estimar que hay un enorme subregistro de contagios, dada la baja severidad de ómicron en contraste con las variantes pasadas y la protección que ofrecen las vacunas.

Gracias a los factores mencionados, en México no se han registrado más de cien muertes en un solo día desde el 7 de abril.

Dicho lo anterior, es muy importante que, en caso de presentar cualquier síntoma de covid, la recomendación sigue siendo la de quedarse en casa para no exponer al resto de la población.

¿Cuál es la variante dominante

En la actualidad, la subvariante dominante de ómicron ya no es la cepa original que azotó a México y al mundo entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

En México, la subvariante con mayor transmisión es la BA 2.9, mientras que en Estados Unidos se propaga la BA 2.12.1. En Europa comienza a ganar terreno las nuevas subvariantes BA 4 y BA 5, detectadas originalmente en Sudáfrica.

Aunque todavía se analizan los efectos de las subvariantes europeas de ómicron, no hay mucha diferencia entre estas mutaciones de la cepa original. Especialistas indican que siguen siendo menos severas que las variantes anteriores, pero su capacidad de esquivar anticuerpos es cada vez más elevada.

Las reinfecciones son posibles en menos tiempo, motivo por el cual las dosis de refuerzo se vuelven una medida más apremiante.