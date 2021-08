Mensaje del titular de salud en slp hace unos momentos:

Además de informar esto Llamar su atención es un llamado urgente a toda la sociedad para que paremos los contagios, para que detengamos todas aquellas actividades sociales y recreativas que no son esenciales; están contribuyendo a que estos contagios se sigan dando.

De tal manera que si no paramos esta ola de contagio, si no tomamos en serio esta tercera ola epidémica, no vamos a detener y vamos a tener el peor resultado que son defunciones, que por cierto se siguen incrementando todos los días.