Los primeros seis meses del 2021 serán los más negros de la Pandemia, alerta OMS

Pide la Secretaria de Salud a los Potosinos extremar las medidas sanitarias y de sana distancia.

El COVID mata, advierte la funcionaria al tiempo de preguntar si valdrá la pena comprar un regalo, salir con la familia o reunirse en Navidad o Año Nuevo.

“No hay peor situación para nuestro personal que ver la desesperación de una persona que necesita respirar y que aunque esté el aire ahí no puede respirarlo porque sus pulmones están inflamados”, señala.

Al alertar a los potosinos sobre la advertencia realizada este lunes por la Organización Mundial de la Salud (OMS por sus siglas), de que “siguiente año, el 2021, los primeros seis meses serán el primer semestre más negro de la epidemia”, la Secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel Martínez reitero el llamado a no asistir u organizar fiestas, así como a no salir de casa si no es a realizar actividades esenciales.

“Esa es la expectativa que se tiene si la sociedad, si cada uno de nosotros, no tomamos en consideración todas las medidas de protección aún con la vacuna”, señaló enfática la titular de Salud.

La también Directora de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, fue clara al señalar que en las manos de cada uno de los potosinos está el evitar que los últimos días del año y los seis meses primeros del 2021 se registre un incremento desmesurado de casos o un enlutamiento de hogares potosinos de manera innecesaria:

“El fin de semana, en todas las actividades que hacemos de promoción, de estar haciendo las actividades de regulación sanitaria, de vigilancia epidemiológica e inclusive de atención médica, observamos una gran movilidad en diferentes puntos, sobre de todos aquellos potosinos que por estas fechas están haciendo las compras de algunos obsequios o de algunas cuestiones que la temporada nos permitía llevar a cabo antes de esta pandemia, pero que hoy que estamos ante un escenario no podemos olvidar que estamos ante un escenario en dónde el COVID-19 está presente y es una enfermedad que mata, que causa muertes”..

“Estamos observando, que cada vez se está complicando cada vez más la situación en las grandes metrópolis y que por la movilidad la pandemia se va distribuyendo al interior del país, y si no vemos esta historia, si no reconocemos que realizar viajes innecesarios, el no acatar las medidas sanitarias y el no evitar las aglomeraciones nos pone en riesgo y que, -por el contrario-, si somos prudentes, estamos ayudando a mantener un equilibrio entre la economía y la salud y que de no hacerlo, estamos estableciendo todos los cimientos para que muy probablemente regresemos a un semáforo rojo”, puntualizó.

La titular de la Secretaría de Salud Potosina cuestionó a la ciudadanía sobre la importancia que en época de pandemia estamos dando a la necesidad de adquirir obsequios para la familia o de organizar reuniones con personas que no habitan en nuestra misma casa, aún y cuando la época decembrina es para nosotros una tradición hacerlo, sin pensar en que dicha celebración podría ser la causante de propagar la enfermedad y hasta ocasionar la muerte de algún ser querido.

¿Valdrá la pena comprar un regalo?, ¿valdrá la pena salir con la familia a exponerla?, ¿valdrá la pena ir llevando al Estado a una situación en donde tengamos que volver a un confinamiento?, ¿valdrá la pena no acatar todas estas medidas de prudencia, de precaución, pese a que muchos sí están sumando y sí lo están haciendo bien cumpliendo con estas medidas?.

“El COVID-19 mata. El COVID-19 es un virus complicado de larga evolución que ataca principalmente a los pulmones y la persona no puede respirar, y no hay peor situación para nuestros médicos, para nuestras enfermeras, para el personal que esta de apoyo en un hospital, en una Unidad Centinela, en una Unidad Monitora o en un traslado de una ambulancia sea pública o privada o de cualquier institución, que ver la desesperación de una persona que necesita respirar y que aunque esté el aire ahí ese paciente no puede respirarlo porque sus pulmones están inflamados”.

Mónica Liliana Rangel Martínez fue enérgica al reiterar que aunque esta es una época de regalar y de celebrar en familia, los potosinos tenemos que ser prudentes y esperar a que la Pandemia pase.

“Sabemos que esta es época de dar, pero también es época de ser prudentes. Sí, esta es una época donde la mayoría de las personas damos gracias por todo lo que hemos tenido en este año, pero por ahora lo mejor sería dar gracias porque tenemos vida. Seamos héroes de vida y seamos conscientes de que tenemos que proteger a los nuestros y que además con eso protegemos a los demás”.

“De verdad, yo les hago un llamado, un llamado con todo el respeto, con toda la responsabilidad, porque nuestro personal ha seguido trabajando y no solo el de hospitales, todos aquellos que realizan desde una toma de muestra, desde una búsqueda intencionada, desde el proceso del laboratorio que están trabajando 24 horas, desde la gente que está recibiendo a los pacientes, desde aquellos que están trasladándolos, todos los que hacen una serie de acciones para poder atenderlos en la parte de salud y cuidarlos y en verdad han sido meses muy complicados en los que aunque hemos logrado contener la propagación, que aunque hemos logrado estabilizar a quienes llegan enfermos, solos como personal de salud no podemos lograrlo y necesitamos de su ayuda, necesitamos de la conciencia de cada uno de ustedes”. Puntualizó.

“Se del cansancio, sé que ha sido una pandemia larga y sabemos que va hacer aún más larga, por eso es que hoy les hacemos este llamado respetuoso, este llamado solidario hacia mis compañeros que están atendiendo enfermos, hacia mis compañeros que están haciendo muestras, y hacia mis compañeros y a su servidora que estamos todos los días en esta parte del comando de la atención de la pandemia. Ayúdennos, ayúdennos, vale la pena esperar para salir y festejar”, finalizó señalando.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...