La India registra casos de coronavirus de la nueva mutación ‘Delta plus’

En medio de la propagación por el mundo de la cepa Delta del coronavirus, registrada por primera vez en la India en octubre pasado, ese mismo país asiático es testigo de los primeros casos de la nueva cepa ‘Delta plus’, que rondan la veintena. El estado de Maharastra tuvo la mayor incidencia el domingo 20 de junio y confirmó al menos 8 casos, registrados casi todos en la ciudad de Ratnagiri.

La variante Delta plus o AY.1 es una nueva mutación de la altamente infecciosa Delta, que sigue siendo la “variante dominante y más fuerte” en el país, según afirmó Sujeet Singh, director del Centro Nacional de Control de Enfermedades, con sede en Nueva Delhi. Los parámetros de su transmisibilidad y severidad están siendo estudiados por los laboratorios de Insacog (India SARS-CoV-2 Genomic Consortia), recoge The Times of India.

Además de las muestras recientes, los expertos revisarán el material previo para establecer si esta variante ya existía en marzo o abril pasado. En los próximos días el centro emitirá un comunicado al respecto, prometió el responsable.

La primera constancia de esta nueva mutación del coronavirus se remonta a mayo pasado, cuando la encontraron en muestras recogidas en la mencionada localidad de Ratnagiri.

India Today aseguró el 20 de junio que la Delta plus no se percibe en el país como fundamento para el pánico o una preocupación especial. Se cree que esta cepa es originaria de Europa, donde habría aparecido a finales de marzo. Solo hay decenas de casos confirmados de esta variante en todo el mundo.

rtnoticias

